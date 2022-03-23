مندوبة دولة الإمارات لدى مجلس الأمن: نؤكد على حرية الفلسطينيين في ممارسة شعائرهم الدينية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 23 مارس 2022

متابعات_الخليج 365

أكدت دولة الإمارات، الثلاثاء، على ضرورة السعي جديًا لإعادة إطلاق عملية سلام ذات مصداقية تؤدي إلى تحقيق حل الدولتين.



وأكدت السفيرة لانا زكي نسيبة مساعدة وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي للشؤون السياسية المندوبة الدائمة لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة في نيويورك،في كلمة بمجلس الأمن، على حرية الفلسطينيين في ممارسة شعائرهم الدينية.

ودعت مندوبة دولة الإمارات، كل أطراف القضية الفلسطينية إلى تجنب اتخاذ خطوات قد تؤدي لزيادة الاحتقان والتصعيد.

وأعربت نسيبة في كلمتها، عن "القلق إزاء استمرار ممارسات التهجير القسري للفلسطينيين وهدم ومصادرة منازلهم".

وأشادت مندوبة دولة الإمارات بـ"مساعي مصر في استئناف عملية إعادة إعمار قطاع غزة وتثبيت التهدئة فيها".

وتؤكد دولة الإمارات على دعمها لجميع الجهود الإقليمية والدولية لدفع عملية السلام في الشرق الأوسط.

كما تدعم دولة الإمارات جهود دفع السلام، وفقا لحل الدولتين، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود العام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.