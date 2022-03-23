ولي عهد أبوظبي: دولة الإمارات حريصة على أمن الطاقة في العالم واستقرار أسواقها وتوازنها

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 23 مارس 2022

متابعات_الخليج 365

بحث الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، امس خلال اتصال هاتفي مع إلهام علييف رئيس أذربيجان، العلاقات الثنائية التي تجمع البلدين في مختلف المجالات والعمل المشترك من أجل تنميتها والارتقاء بها خاصة في جوانب الاقتص



كما تم بحث عدد من القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك.

وهنأ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، خلال الاتصال، الرئيس إلهام علييف بمناسبة تدشين شركة أبوظبي لطاقة المستقبل "مصدر" مؤخرا .. "محطة كاراداغ للطاقة الشمسية الكهرضوئية" بقدرة إنتاجية 230 ميجاواط.

وأكد حرص دولة الإمارات على تعزيز التعاون الاستراتيجي مع جمهورية أذربيجان في مجال الطاقة المتجددة، ودعم خططها ومشروعاتها في هذا الشأن، وذلك حسب وكالة أنباء الإمارات.

وتطرق الاتصال إلى وضع سوق الطاقة العالمي في ضوء أزمة أوكرانيا، وفي هذا السياق شدد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، على أن دولة الإمارات حريصة على أمن الطاقة في العالم، واستقرار أسواقها وتوازنها.