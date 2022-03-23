كراسة شروط وتأمين.. كيف تحصل على أماكن انتظار السيارات بالجيزة؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

تبدأ محافظة الجيزة، اليوم الثلاثاء، في طرح مزايدة علنية عامة لحق استغلال أماكن الانتظار للمركبات في الشوارع، بنطاق أحياء (الدقي - جنوب - الطالبية).

ويرصد "الخليج 365" تفاصيل المزايدة العلنية وفقا للمحافظة على النحو التالي:

- تبلغ قيمة كراسة الشروط والمواصفات مبلغ وقدره 299 جنيها

وقيمة التأمين المؤقت لكل موقع على حدة وذلك على النحو التالي:

- 25 ألف جنيه، قيمة التأمين المؤقت لحي الدقي.

- 20 ألف جنيه، قيمة التأمين المؤقت لحي جنوب الجيزة.

- 15 ألف جنيه، قيمة التأمين المؤقت لحي الطالبية.

- تطلب كراسة الشروط والمواصفات، بموجب طلب مدموغ مقابل سداد قيمتها بخلاف ضريبة القيمة المضافة.

- لصق طابع الشهيد لحضور جلسة المزايدة العلنية المذكورة بعاليه في تمام الساعة الثانية عشر ظهرا بمقر ديوان عام محافظة الجيزة قـاعـة المجلس الشعبي المحلي- الدور الثالث - ٤٠٦ شارع الهرم الجيزة.

طريقة دخول المزايدة

- إحضار أصل كراسة الشروط - السجل التجاري - البطاقة الضريبية - الرقم القومي.

- تفويض معتمد في حالة دخول الشركات.

- تأمين دخول المزايدة تسـجيل على بوابة المشتريات الحكومية للبوابة تطبيقا لأحكام القانون رقم (۱۸۲) لسنة ٢٠١٨.