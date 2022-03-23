كراسة شروط وتأمين.. كيف تحصل على أماكن انتظار السيارات بالجيزة؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:
تبدأ محافظة الجيزة، اليوم الثلاثاء، في طرح مزايدة علنية عامة لحق استغلال أماكن الانتظار للمركبات في الشوارع، بنطاق أحياء (الدقي - جنوب - الطالبية).
ويرصد "الخليج 365" تفاصيل المزايدة العلنية وفقا للمحافظة على النحو التالي:
- تبلغ قيمة كراسة الشروط والمواصفات مبلغ وقدره 299 جنيها
وقيمة التأمين المؤقت لكل موقع على حدة وذلك على النحو التالي:
- 25 ألف جنيه، قيمة التأمين المؤقت لحي الدقي.
- 20 ألف جنيه، قيمة التأمين المؤقت لحي جنوب الجيزة.
- 15 ألف جنيه، قيمة التأمين المؤقت لحي الطالبية.
- تطلب كراسة الشروط والمواصفات، بموجب طلب مدموغ مقابل سداد قيمتها بخلاف ضريبة القيمة المضافة.
- لصق طابع الشهيد لحضور جلسة المزايدة العلنية المذكورة بعاليه في تمام الساعة الثانية عشر ظهرا بمقر ديوان عام محافظة الجيزة قـاعـة المجلس الشعبي المحلي- الدور الثالث - ٤٠٦ شارع الهرم الجيزة.
طريقة دخول المزايدة
- إحضار أصل كراسة الشروط - السجل التجاري - البطاقة الضريبية - الرقم القومي.
- تفويض معتمد في حالة دخول الشركات.
- تأمين دخول المزايدة تسـجيل على بوابة المشتريات الحكومية للبوابة تطبيقا لأحكام القانون رقم (۱۸۲) لسنة ٢٠١٨.