دار مصر.. دقائق يبدأ حجز 2612 شقة بـ7 مدن بنظام التمويل العقاري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبد الناصر:

يبدأ صندوق الإسكان الاجتماعي الحجز في مشروع دار مصر اليوم في تمام الساعة التاسعة صباحا، وحتى الساعة الـ11.59 مساء غدٍ الخميس.

شقق دار مصر وصلت لـ2612 شقة في كل من مدن (حدائق أكتوبر – بدر – السادات – 15 مايو – العاشر من رمضان – الشروق – برج العرب الجديدة).

خطوات الحجز الإلكتروني:

– الدخول على موقع الحجز لصندوق الإسكان الاجتماعى والتمويل العقاري.

– اختيار مستخدم حالي وملء بيانات الدخول.

– اختيار طلباتي أعلى الصفحة على اليسار.

– الضغط على حجز الوحدة.

– اختيار كود الشقة المراد حجزها.

– الضغط على اختيار، وتظهر رسالة تم الاختيار بنجاح.

نصائح ومعلومات للمتقدمين:

– الحجز يبدأ الساعة 9 صباحا، ويفضل التواجد قبل ذلك الموعد وفتح الحساب الخاص الموقع المخصص للحجز لتسهيل الحصول على الوحدة.

– في حال عدم تخصيص وحدة يتم سحب مقدم جدية الحجز خلال شهر من انتهاء التقديم.

– وقت التخصيص سيتم سداد باقي مقدم الحجز، الـ40 ألف أو الـ60 ألف أو الـ80 ألف ليسوا كل مقدم الحجز، حيث سيتم استكمال المقدم لـ15% من ثمن الوحدة.

– وديعة الصيانة يمكن سدادها كاش أو تقسيطها، لكن باقي المقدم والمصاريف الإدارية لن يتم تقسيطها.

– غرامة الـ1.5% تطبق حال تخصيص وحدة للمتقدم وعدم استكمال إجراءات التخصيص والتعاقد.

بداية الحجز يوم 20 مارس من الساعة التاسعة صباحاً حتى الساعة الثانية عشرة من منتصف الليل للعملاء السابق تقدمهم على الإعلان الأول لمشروعات دار مصر وسكن مصر وجنة، ممن لم يقوموا بحجز وحدات سكنية ولم يقوموا باسترداد مقدمات جدية الحجز

وأكد الصندوق أنه بدءا من يوم الإثنين 21 مارس حتى الأربعاء 30 مارس، لكافة المتقدمين على الإعلان الثاني والمتقدمين سابقاً بالإعلان الأول، وذلك وفقاً للجدول الزمني التالي:

– يومي 21 و22 مارس للعملاء الراغبين في التقدم على مشروع سكن مصر.

– يومي 23 و24 مارس للعملاء الراغبين في التقدم على مشروع دار مصر.

– يومي 27 و28 مارس للعملاء الراغبين في التقدم على مشروع جنة.

– تخصيص يومي 29 و30 مارس لكافة العملاء الراغبين في التقدم على مشروعات كل من سكن مصر ودار مصر وجنة في حالة وجود وحدات متبقية لم يتم حجزها بأي من المشروعات الثلاثة.

– على أن يكون موعد بدء الحجز في بداية اليوم الأول من الساعة التاسعة صباحاً وحتى اليوم الثاني للحجز في تمام الساعة الثانية عشرة من منتصف الليل.