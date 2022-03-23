زيلينسكي يدعو البابا فرنسيس لزيارة أوكرانيا

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 23 مارس 2022 07:09 صباحاً - منذ ساعتين

دعا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الثلاثاء، البابا فرانسيس بابا الفاتيكان لزيارة أوكرانيا “في هذا الوقت الأكثر أهمية” حيث أنها تدافع عن نفسها ضد القوات الروسية.

وقال زيلينسكي، عبر صفحة الحكومة الأوكرانية على فيسبوك: “نواصل العمل على مختلف المستويات للتأكد من أن روسيا مقتنعة بضرورة وقف هذه الحرب الشنيعة”، ووصف المفاوضات بـ”الصعبة، وأنها تمثل تحديا”.

وأضاف: “أنا ممتن لجميع الوسطاء الدوليين الذين يعملون معنا ويقدمون الصورة الحقيقية لروسيا وإقناعهم برؤية حقيقة الأعمال القتالية”.

وتابع: “العالم لن يوقف الحقيقة، حقيقتنا”، وأكد: “سنقاتل بشجاعة حتى النهاية”.

وخلال كلمته، توجه زيلينسكي بالشكر إلى البابا على “موقفه الواضح والقوي ضد الحرب وعلى صلواته من أجل أوكرانيا”، مشيراً إلى أن زيارة البابا ستقدم دعما لكل أوكراني.

وذكر الرئيس الأوكراني أنه طلب من إيطاليا “تشديد العقوبات ضد روسيا”، وأضاف: “أنا متأكد من أنه ستكون هناك عقوبات جديدة، وأنا ممتن لإيطاليا لدعمها”.

وتابع زيلينسكي أنه طلب خلال خطابه للبرلمان الإيطالي “معاقبة كل الروس المسؤولين عن هذه الحرب وأن يشمل ذلك ممتلكاتهم وعقاراتهم ويخوتهم، وحساباتهم المصرفية وعادتهم لكسب المال من الحرب ثم مواصلة العيش في أوروبا حيث يسود السلام والأمن”.