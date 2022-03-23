9 أنواع من البعثات يحددها القانون منها الخاصة بالحصول على شهادتى الدكتوراه والماجستير

القاهرة - سامية سيد - حدد القانون رقم 149 لسنة 2020 بإصدار قانون تنظيم البعثات والمنح والإجازات الدراسية، البعثات فى 9 أنواع مختلفة ومنها بعثات الحصول علي شهادتي الدكتوراه والماجستير أو أخرى قصيرة الأجل.

وفي هذا الصدد جاءت المادة ( 8 ) لتقضي بأن تنقسم البعثات إلى:

1 - بعثة خارجية للحصول على درجة الدكتوراة أو ما يعادلها.

2 - بعثة خارجية للحصول على درجة الماجستير أو ما يعادلها.

3- بعثة إشراف مشترك.

4 - مهمات علمية لإجراء أبحاث ما بعد الدكتوراة أو ما يعادلها.

5 - مهمات قصيرة الأجل ما قبل الدكتوراة أو ما يعادلها.

6 - مهمات قصيرة الأجل ما قبل الماجستير أو ما يعادلها.

7 - جمع المادة العلمية.

8 – قضاء شهر أو فصل دراسي أو عام دراسي بالخارج للمرحلة الجامعية الأولى.

9 – أى نوع من أنواع الإيفاد أو البرامج التدريبية أو الدراسية من شأنه أن يحقق الغرض من البعثة.