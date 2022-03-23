شكرا لقرائتكم خبر عن 9 أنواع من البعثات يحددها القانون منها الخاصة بالحصول على شهادتى الدكتوراه والماجستير والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - حدد القانون رقم 149 لسنة 2020 بإصدار قانون تنظيم البعثات والمنح والإجازات الدراسية، البعثات فى 9 أنواع مختلفة ومنها بعثات الحصول علي شهادتي الدكتوراه والماجستير أو أخرى قصيرة الأجل.
وفي هذا الصدد جاءت المادة ( 8 ) لتقضي بأن تنقسم البعثات إلى:
1 - بعثة خارجية للحصول على درجة الدكتوراة أو ما يعادلها.
2 - بعثة خارجية للحصول على درجة الماجستير أو ما يعادلها.
3- بعثة إشراف مشترك.
4 - مهمات علمية لإجراء أبحاث ما بعد الدكتوراة أو ما يعادلها.
5 - مهمات قصيرة الأجل ما قبل الدكتوراة أو ما يعادلها.
6 - مهمات قصيرة الأجل ما قبل الماجستير أو ما يعادلها.
7 - جمع المادة العلمية.
8 – قضاء شهر أو فصل دراسي أو عام دراسي بالخارج للمرحلة الجامعية الأولى.
9 – أى نوع من أنواع الإيفاد أو البرامج التدريبية أو الدراسية من شأنه أن يحقق الغرض من البعثة.
يشار إلي أن القانون رقم 149 لسنة 2020 بإصدار قانون تنظيم البعثات والمنح والاجازات الدراسية، انشأ حدد اختصاصات اللجنة التنفيذية للبعثات والمنح والإجازات الدراسية، في مقدمتها تقصي الاحتياجات الفعلية من البعثات من حيث التخصصات وعدد المبعوثين ، وتقديم مشروع الموازنة اللازمة لتنفيذها فى ضوء استراتيجية الدولة وأولوياتها.
يأتى ذلك إلى جانب وضع قـواعـد اخـتـيـار المبعوثين وشروطه، والمفاضلة بين طلاب البعثات وفقا للشروط والمعايير التى تحددها، وتحديد مدة البعثة.