الأسبوع المقبل.. طرح 11 محلا وصيدليتين للبيع في أكتوبر والعبور

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

قال المهندس حاتم محمود حسن، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للشئون العقارية والتجارية، إنه سيتم طرح 11 محلاً تجارياً وصيدليتين بمدينتي ( أكتوبر الجديدة – العبور الجديدة ) للبيع بالمزاد العلني، موضحاً أنه تم إتاحة كراسات الشروط والمواصفات بمقري جهازى المدينتين المطروح بهما المحال والصيدليات، وذلك في إطار سعى وزارة الإسكان لتوفير الخدمات المختلفة وفرص العمل بالمدن الجديدة وتحقيق التنمية المستهدفة.

وأوضح المهندس محمد عبدالمقصود، رئيس جهاز تنمية مدينة أكتوبر الجديدة، أنه تم طرح 4 محال تجارية وصيدلية بمساحات تتاوح من (٣٣م٢ : ١٠٠م٢) بالسوق التجارية رقم 4 بمنطقة الـ 800 فدان بالمدينة، وذلك للبيع بالمزاد العلني بجلسة يوم الأحد الموافق 27/3/2022.

وأكد المهندس أحمد علي، رئيس جهاز تنمية مدينة العبور الجديدة، أنه تم طرح 7 محال تجارية وصيدلية بمساحات تتراوح من (٢٠م2 : ٤٠م٢) بالمركز التجاري رقم (١٤) بمنطقة عمارات سكن مصر بمنطقة الـ ٢٦٠٠ فدان بالمدينة، وذلك للبيع بالمزاد العلني بجلسة يوم الثلاثاء الموافق 29/3/2022.​