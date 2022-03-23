اليوم.. انطلاق مؤتمر الإعلام العربي بالأزهر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود مصطفى:

تنطلق صباح اليوم الأربعاء، فعاليات المؤتمر الدولي الثالث "الإعلام العربي والمبادرات الوطنية في ضوء أهداف التنمية المستدامة"، الذي تنظمه كلية الإعلام جامعة الأزهر، لمدة يومين، بمركز المؤتمرات بمدينة نصر.

وأوضح الدكتور رضا أمين، عميد كلية الإعلام جامعة الأزهر، أن المؤتمر يأتي برعاية الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، والدكتور محمد المحرصاوي رئيس جامعة الأزهر، والأستاذ الدكتور محمود صديق نائب رئيس جامعة الأزهر للدراسات العليا والبحوث.

وأشار إلى أن الدعوة مفتوحة لجميع الباحثين للمشاركة عبر تطبيق (Zoom)، أو من خلال الحضور المباشر مشيرًا إلى أن المؤتمر يتضمن جلسات علمية ونقاشات موسعة حول الإعلام والتنمية المستدامة، من منطلق دور الإعلام في تحقيق التنمية، وكونه أحد المقومات المهمة في نهوض المجتمعات.

في السياق ذاته، أوضح الدكتور عبد الراضي البلبوشي، وكيل الكلية، أن اللجنة العلمية للمؤتمر تلقت خلال الفترة الماضية عددًا كبيرًا من الأوراق البحثية المهمة في محاور المؤتمر المختلفة، من داخل مصر وخارجها، تتواكب مع ما تشهده المنطقة العربية من سياسات تنموية.

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