بالفيديو والصور.. سقوط أمطار خفيفة مصاحبة بموجة صقيع في كفر الشيخ

محمد اسماعيل - القاهرة - كفر الشيخ - إسلام عمار:

تعرضت المناطق الساحلية في محافظة كفر الشيخ، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، إلى سقوط أمطار خفيفة مصاحبة بموجة صقيع دون تأثير على حركة السير على الطرق العامة، والسريعة.

وبثت الصفحة الرسمية لموقع "الخليج 365"، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، مقطع فيديو يرصد تعرض محافظة كفر الشيخ لسقوط الأمطار.

وجه اللواء جمال نورالدين، محافظ كفر الشيخ، رؤساء المراكز، والمدن، والجهات المعنية، بمتابعة سوء حالة الطقس، وإخطار غرفة العمليات الرئيسية على مدار الساعة بخصوص ذلك.

وأعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، وجود حالة من التقلبات الجوية، حيث تتأثر البلاد غدًا بمنخفض سطحي على البحر المتوسط يصاحبه حوض بارد في طبقات الجو العليا.

وأضافت الهيئة في بيان أمس الثلاثاء، أن ذلك يعمل على سقوط أمطار متفاوتة الشدة تكون متوسطة الشدة على السواحل الغربية وشمال الوجه البحري، تقل حدتها على السواحل الشرقية حيث متوقع أن تكون خفيفة إلى متوسطة مساءً على السواحل الشرقية قد تمتد خفيفة إلى مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب الوجه البحري مساء.

وتابعت الهيئة: "كما تنشط الرياح على السواحل الشمالية تكون مثيرة للرمال والأتربة أحيانا على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد".

وأكدت الهيئة أنه من المتوقع أن يسود اليوم الأربعاء، طقس بارد على شمال البلاد مائل للبرودة على شمال الصعيد دافىء على جنوب الصعيد، وستسجل القاهرة الكبرى غدا ١٧ درجة مئوية والسواحل الشمالية ١٥ درجة مئوية وشمال الصعيد ١٨ درجة مئوية، أما جنوب الصعيد ٢٣ درجة مئوية.​