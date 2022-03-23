جيك سوليفان يكشف عن خطوة أمريكية غربية مشتركة الخميس القادم بحق روسيا

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 23 مارس 2022 04:09 صباحاً - منذ 45 دقيقة

كشف مستشار الأمن القومي الأمريكي، جيك سوليفان، عن الإجراءات المزمع اتخاذها من قبل الإدارة الأمريكية بالاشتراك مع قادة العالم الآخرين، وذلك خلال زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى العاصمة البلجيكية بروكسل، الخميس.

وفي مؤتمر صحفي الثلاثاء، قال سوليفان: “لن أستبق إعلانا سيتم طرحه بالاشتراك مع حلفائنا يوم الخميس عندما تتاح للرئيس الفرصة للتحدث معهم في ذلك الوقت، حزمة أخرى من العقوبات”.

“ما سأقوله هو أن أحد العناصر الرئيسية لهذا الإعلان لن يركز فقط على إضافة عقوبات جديدة ولكن على ضمان وجود جهد مشترك لقمع التهرب، وخرق العقوبات، وأي محاولة من قبل أي دولة مساعدة روسيا في تقويض العقوبات أو إضعافها أو الالتفاف عليها بشكل أساسي”، واصفًا ذلك بـ”جزء مهم من هذه المرحلة التالية”.

وأضاف سوليفان أنه ستكون هناك عقوبات وأهداف جديدة، لكن “جزء كبير منها يتعلق بالإنفاذ الفعال والتهرب، وتطبيق الدروس التي تعلمناها من الظروف الأخرى التي فرضنا فيها، في الواقع، عقوبات على البلدان”.

ومن المقرر أن ينضم بايدن إلى زعماء العالم في قمة غير عادية لحلف شمال الأطلسي، الخميس، بالإضافة إلى اجتماع لمجموعة السبع والمجلس الأوروبي.