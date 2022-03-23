شكرا لقرائتكم خبر عن الكرملين: العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا تسير وفقا للخطط والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف لشبكة "سي إن إن" إن العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا تسير "وفقا للخطط بدقة".

وأضاف بيسكوف الثلاثاء للشبكة الأمريكية أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لم يحقق أهدافه في أوكرانيا "بعد"، لكن الأمور تسير كما هو مخطط لها.

كما كرر بيسكوف أن الجيش الروسي يستهدف "فقط أهدافا عسكرية وليست مدنية".

وتقول موسكو إن غزو جارتها الغربية، الذي تصفه رسميا بأنه "عملية خاصة" وليس حربا، يهدف إلى نزع سلاح أوكرانيا ووقف ما تقول إنه إبادة جماعية ضد الروس في أوكرانيا، وهو اتهام تصفه كييف وحلفاؤها الغربيون، إلى جانب جماعات حقوق الإنسان، بأنه سخيف.