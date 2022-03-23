شكرا لقرائتكم خبر عن 7 اختصاصات لصندوق مصر الرقمية فى مقدمته تمويل شباب المبتكرين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أقر مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن إنشاء صندوق مصر الرقمية" الذى وافقت عليه لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد بدوى، تبعيه الصندوق رئيس مجلس الوزراء وتكون له شخصية اعتباريه عامة.

ويهدف مشروع القانون لتفيل خدمات المجتمع الرقمي والترويج لها ودعم وتنمية وتطوير آليات المنظومة وضمان استدامتها، فضلا عن دعم قطاعات الدولة المختلفة لتنفيذ الخطط والمبادرات ذات الصلة ونشر الوعي بالخدمات الرقمية.

وفى هذا الصدد، نستعرض اختصاصات الجهاز فو المادة (3) بما يمكنه من تحقيق أهدافة علي النحو الأتي :