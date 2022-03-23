شكرا لقرائتكم خبر عن تصريح صادم من رئيسة وزراء الدنمارك: يجب أن يعود الأوكرانيون إلى بلادهم والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

قالت رئيسة وزراء الدنمارك ميتي فريدريكسن إن اللاجئين الأوكرانيين لا ينبغي أن يندمجوا في المجتمع الدنماركي.

وأضافت فريدريكسن، أنه يجب أن يعودوا إلى وطنهم بمجرد ظهور الفرصة وتطويرها.

ونقلت وسائل إعلام دنماركية عن الوزيرة قولها : “أن تكون لاجئا هو أمر مؤقت، لذا يجب أن تعودوا وتساعدوا في بناء وطنكم عندما تسنح لكم الفرصة بذلك”.

يذكر أن البرلمان الدنماركي، كان قد اعتمد في وقت سابق قانونا يساوي حقوق اللاجئين الأوكرانيين مع مواطني الاتحاد الأوروبي، إضافة إلى قانون بشأن إجراء خاص لمنح تصاريح الإقامة للاجئين القادمين من أوكرانيا.