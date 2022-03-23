شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل.. الدفاع الروسية: 67 سفينة من 15 دولة محتجزة في موانئ أوكرانيا والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن 67 سفينة من 15 دولة محتجزة في موانئ أوكرانيا بسبب الألغام التي زرعتها كييف.

وأوضحت أن المتطرفين في أوكرانيا يحتجزون 4.5 مليون أوكراني كدروع بشرية.

يأتي هذا في القوت الذي صرح فيه الرئيس الأوكراني أن المحادثات مع روسيا صعبة وتشهد صداما أحيانا.

وأضاف أن 100 ألف يعيشون في ماريوبول في ظروف غير إنسانية دون طعام أو ماء أو دواء.