شكرا لقرائتكم خبر عن زيلينسكي: المحادثات مع روسيا صعبة وتصادمية أحيانا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ذكر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي اليوم الثلاثاء أن محادثات السلام مع روسيا لإنهاء الحرب المستمرة منذ شهر صعبة وتصادمية في بعض الأحيان، لكنه قال "نتحرك قدما خطوة خطوة".

وفي كلمة مصور، قال زيلينسكي أيضا إن 100 ألف يعيشون في مدينة ماريوبول المحاصرة في ظروف غير إنسانية، دون طعام أو ماء أو دواء.

وعلى الرغم من إجراء المفاوضين الروس والأوكرانيين محادثات بانتظام، فإن الجانبين يقولان إن أي اتفاق لا يزال بعيد المنال.

وقال زيلينسكي "نواصل العمل على مختلف المستويات لتشجيع روسيا على التحرك نحو السلام... يشارك الممثلون الأوكرانيون في المحادثات التي تنعقد كل يوم تقريبا. إنها صعبة للغاية وأحيانا تصادمية... لكننا نمضي قدما خطوة خطوة".

كما اتهم القوات الروسية التي هاجمت ماريوبول بإحباط محاولات إجلاء المدنيين من المدينة.

وقال "يوجد حتى اليوم نحو 100 ألف في المدينة في ظروف غير إنسانية، محاصرون تماما بدون طعام أو ماء أو دواء، معرضون لقصف متواصل".