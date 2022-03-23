شكرا لقرائتكم خبر عن حكومة باشاغا تستلم ديوان رئاسة الوزراء بالجنوب الليبي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكد مكتب الإعلام بالحكومة الليبية المكلفة من مجلس النواب، وصول نائب رئيس الوزراء عن المنطقة الجنوبية سالم الزادمة، أمس الثلاثاء، إلى مطار سبها «عاصمة الجنوب الليبي».

وأفاد المكتب بأن الزادمة وصل برفقة النائب عن المنطقة الشرقية علي القطراني، وعدد من الوزراء بالحكومة، وذلك استعدادا لمراسم الاستلام والتسليم لديوان رئاسة الوزراء بالمنطقة الجنوبية.

وكان نائب رئيس الوزراء علي القطراني، استلم قبل أيام مقر ديوان رئاسة الوزراء في مدينة بنغازي «عاصمة الشرق وثاني أكبر المدن الليبية»، ولم تتمكن الحكومة الجديدة التي يرأسها فتحي باشاغا حتى الآن من دخول عاصمة البلاد طرابلس، واستلام مهامها بشكل رسمي؛ بسبب استمرار رفض حكومة الوحدة الوطنية تسليم مهامها إلا لسلطة منتخبة.

من جهته، أعلن مبعوث الولايات المتحدة إلى ليبيا وسفيرها «ريتشارد نورلاند»، أمس، أن بلاده تدعم مبادرة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بشأن القاعدة الدستورية.

وقال نورلاند إن المبادرة أهم خطوة عملية باتجاه الانتخابات الرئاسية والبرلمانية التي يستحقها الليبيون وينتظرونها.

وقالت البعثة إن المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا، ستيفاني وليامز، انتظرت لجنة وفد مجلس النواب في اللجنة المشتركة لإعداد القاعدة الدستورية، منوهة بأنها عقدت أمس «جلسة تشاورية» مع ممثلي المجلس الأعلى للدولة في اللجنة بتونس.

وأعلنت وليامز في الثالث من مارس الجاري، مبادرة لتشكيل لجنة مشتركة من مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة للاتفاق على قاعدة دستورية محكمة لإجراء الانتخابات، ووجهت دعوات رسمية إلى رئاسة كل من المجلسين لاختيار ممثلين للمشاركة في اللجنة المشتركة.

وقالت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، مساء الإثنين، إن مجلس النواب لم يرسل قائمة بممثليه في اللجنة المشتركة، وأردفت البعثة في بيان، أنه إدراكا من المستشارة وليامز وللرغبة العارمة لدى ملايين الليبيين بالذهاب إلى صناديق الاقتراع والانتخاب بصورة ديمقراطية، فإنها ستمضي في عقد جلسة تشاورية مع ممثلي مجلس الدولة في تونس.