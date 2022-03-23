شكرا لقرائتكم خبر عن أزمة نقص الغذاء في أفغانستان تتصاعد والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر في بيان مقلق، أمس الثلاثاء، إن أوقاتا صعبة يمكن أن تكون في انتظار الملايين من الأفغان وقطاع الزراعة في ظل خلو الحقول من المحاصيل الربيعية السنوية. وجاء في البيان أن التقارير الميدانية أظهرت أن نصف الأراضي التي عادة ما يتم زرعها قمحًا كانت قاحلة في نهاية موسم الزراعة في ديسمبر الماضي بسبب استمرار الجفاف. وقال رئيس الهلال الأحمر المعين من جانب طالبان مولوي مطيع الحق إن الملايين من الأسر تعتمد على الزراعة في أفغانستان، ولكنهم فقدوا بالفعل محاصيل العام الماضي بسبب الجفاف. وأضاف: «بدون البذور في الأرض، لن يكون هناك حصاد في الربيع والصيف، مما سوف يتسبب في خطر مجاعة حقيقي في أنحاء أفغانستان، حيث لا يمكن لنحو 23 مليون شخص بالفعل إطعام أنفسهم يوميًا». وقال الاتحاد الدولي إن الجفاف فاقم من الأزمة الاقتصادية الموجودة بالفعل في أفغانستان، حيث يعيش أغلبية السكان في مناطق ريفية.

ومن أجل التغلب على هذه المشكلة، دعا الاتحاد لتقديم أكثر من 65 مليون فرانك سويسري (69.7 مليون دولار) لدعم الهلال الأحمر الأفغاني لتقديم الخدمات الصحية والمساعدات الطارئة لأكثر من مليون شخص.

ووفقًا لبيانات الأمم المتحدة، فإن 95% من الأفغان لا يحصلون على الطعام الكافي يوميًا، كما أن مشكلة الجوع تتفاقم.