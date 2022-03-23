شكرا لقرائتكم خبر عن تحذيرات من دور متزايد للصين في أفغانستان والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - حذر تقرير أمريكي جديد عن أفغانستان، من دور الصين الناشئ في ذلك البلد.

وبحسب مقال لـ «سوزان كرابتري»، منشور على موقع «نورث سنترال بي إيه»، فإن هذا التقرير صدر عن تحالف «فاندنبرغ»، وهو مجموعة من الخبراء أغلبهم من الجمهوريين، يمثلون وجهات نظر ومناهج مختلفة للسياسة الخارجية أخذت على عاتقها تجاوز الخلافات السياسية للمساعدة في إصلاح الضرر الذي أحدثه فشل السياسة الخارجية الأمريكية الأخير، والذي تمثل في عملية الانسحاب الأمريكي الفوضوي من أفغانستان منذ ما يقرب من 7 أشهر.

وأردفت: قدم تقرير «تحالف فاندنبرغ» حول أفغانستان مجموعة من الوصفات التي يعتقد أعضاؤها أنها ستساعد في استعادة الأهداف الأمريكية في المنطقة، وتساعد جهود الإغاثة الإنسانية الدولية المتوقفة. وأضافت: يجادل التقرير بأن مواجهة التحركات الصينية في أفغانستان هي مصلحة أمنية قومية أمريكية حاسمة، لكن يجب على الولايات المتحدة تجنب محاولة التحقق من كل خطوة تتخذها بكين، لأن القيام بذلك قد يصبح إلهاء مكلفا لمنافسة أكثر أهمية في المنطقة.

ونقلت عن التقرير قوله: من غير المرجح أن تتعاون الصين في عملية تقويض سيطرة طالبان في أفغانستان، وستحاول بدلا من ذلك زيادة نفوذها ووصولها إلى أفغانستان وآسيا الوسطى وباكستان.

وأشار التقرير إلى أن أفضل ما يخدم الولايات المتحدة هو التركيز على التنافس مع الصين في المقام الأول في منطقة المحيطين الهندي والهادئ، مع رفع تكاليف التعاون الصيني مع طالبان.

ويؤكد التقرير أنه في «حالات محدودة» قد تتوافق أهداف الولايات المتحدة والصين في الواقع، خاصة عندما يتعلق الأمر بقمع الملاذات الآمنة للإرهاب في أفغانستان.

ومضت تقول: إذا واصلت الصين اهتمامها بالموارد الطبيعية للبلاد، فسيكون لديها حافز لإبقاء النشاط العسكري عند الحد الأدنى مع موازنة جهودها لتقوية باكستان.

وأردفت: امتنعت بكين حتى الآن عن الاعتراف بطالبان كحكومة شرعية، لكن وسائل الإعلام الصينية سلطت الضوء على الفرص الاقتصادية التي توفرها القيادة الأفغانية الجديدة لبكين، لا سيما فيما يتعلق بتعدين الليثيوم.

وتابعت: مع ذلك، يمكن للهجمات الإرهابية تعطيل نشاط التعدين، تعهدت طالبان بعدم السماح للمسلحين الأجانب بإعادة تجميع صفوفهم. ومع ذلك، لا يزال تنظيم القاعدة والحركة الإسلامية في أوزبكستان وداعش خراسان والعديد غيرهم يقيمون في البلاد، وفقا لتقرير الأمم المتحدة الأول حول مستويات الإرهاب في أفغانستان منذ الانسحاب الأمريكي، والذي صدر في يناير الماضي، ووجد التقرير أن داعش خراسان يعيد تنظيم صفوفه، وينفذ هجمات بشكل متكرر، مع تضاعف عضويته في أفغانستان منذ أغسطس.

وأضافت: عندما يتعلق الأمر بالعلاقات مع طالبان نفسها، يحث التقرير إدارة بايدن على الاستمرار في العزل الدبلوماسي للمجموعة التي استولت على السلطة مع انهيار القوات المدعومة من الولايات المتحدة وعدم الاعتراف بها كحكومة شرعية لأفغانستان. كما شدد التحالف على أهمية منع طالبان من الحصول على أي وصول أو الاستفادة من المساعدة الثنائية والمتعددة الأطراف.

لكن، وبحسب الكاتبة، لم تستطع مجموعة عمل فاندنبرغ حول أفغانستان التوصل إلى إجماع حول ما إذا كان ينبغي على الولايات المتحدة الحفاظ على جميع عقوباتها الحالية على طالبان.

وأردفت: يدعو بعض أعضاء المجموعة إلى إبقاء العقوبات الأمريكية والدولية سارية، والإبقاء على قيود صارمة على استخدام طالبان للأموال التي يحتفظ بها الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، وجادل آخرون بأن العقوبات الصارمة ستؤدي إلى تفاقم معاناة الشعب الأفغاني دون زعزعة استقرار طالبان.