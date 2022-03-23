شكرا لقرائتكم خبر عن الصين تواصل البحث عن ضحايا الطائرة المنكوبة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قامت فرق الإنقاذ بتمشيط منحدرات جبلية تكسوها الغابات الكثيفة في جنوب الصين، أمس الثلاثاء، بحثا عن ضحايا وتسجيلات بيانات طائرة تشاينا إيسترن التي تحطمت أمس وعلى متنها 132 شخصا.

وتناثرت أجزاء من الطائرة وهي من طراز بوينج 800-737 بين الأشجار التي أحرقتها النيران بعد وقوع أول حادث تحطم لطائرة تجارية صينية منذ عام 2010. وقالت وسائل الإعلام الرسمية إنه شوهدت أيضا بقايا محترقة لبطاقات هوية وحافظات نقود. وكانت الطائرة متجهة من مدينة كونمينغ عاصمة إقليم يونان بجنوب غرب الصين إلى قوانغشي عاصمة إقليم قوانغدونغ عندما هوت فجأة من ارتفاع التحليق وتحطمت في جبال قوانغشي قبل أقل من ساعة من موعد هبوطها المقرر.

وقالت وسائل الإعلام الرسمية إنه ليس من المستبعد مقتل جميع من كانوا على متن الطائرة واصفة الوضع بأنه «قاتم».

وأضافت إن الجبال تحيط بموقع التحطم من ثلاث جهات، ولا يوجد سوى ممر واحد صغير يتيح الوصول إليه. وتشير توقعات الأرصاد إلى هطول أمطار في المنطقة هذا الأسبوع. وأظهرت صور بثها التليفزيون الرسمي حفارات تشق طريقها إلى الموقع.