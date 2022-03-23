شكرا لقرائتكم خبر عن مرشح لرئاسة فرنسا يعد بترحيل مليون أجنبي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - اعتبر المرشح اليميني المتطرف في الانتخابات الرئاسية الفرنسية المقبلة، إيريك زمور، ترحيل مليون شخص يعتبرهم من الأجانب، محور حملته الانتخابية.

وقال لشبكة إم 6 التليفزيونية الخاصة مساء أول أمس الإثنين «ما أريد أن أعيده هو كل الأشخاص الذين لم نعد نريدهم».

وأضاف زمور إنه في حال تم انتخابه في الانتخابات المقررة الشهر المقبل فسوف ينشئ وزارة إعادة وترحيل لتنظيم ما وصفه بـ «إعادة الهجرة» من خلال نقل المقيمين الأجانب غير المرغوب فيهم إلى خارج البلاد.

واتهم زمور الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بالسماح لمليوني أجنبي بالدخول لفرنسا منذ مايو 2017، مضيفا إنه يعتزم ترحيل مليون منهم.