شكرا لقرائتكم خبر عن "إعلام النواب" تناقش سوء حالة مبانى قصور الثقافة بمجلس النواب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعقد لجنة الإعلام والثقافة والآثار بمجلس النواب، اجتماعين الثلاثاء المقبل؛ الاجتماع الأول لمناقشة موضوع طلب الإحاطة المقدم من النائب ياسر منير بشأن سوء حالة مبنى قصر ثقافة مدينة قلين بمحافظة كفر الشيخ.

بينما تناقش فى اجتماعها الثانى طلب الإحاطة المقدم من النائب مجدى الأمير بشأن صيانة بيت ثقافة المنزلة بمحافظة الدقهلية.

جدير بالذكر أنه يوم 9 من الشهر الجاري عقدت اللجنة الإعلام اجتماعا، لمناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائبة مرثا محروس عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بشأن انهيار سور الدير الأبيض فى سوهاج.

بداية الاجتماع اعتذرت النائبة مرثا محروس عن حضور الاجتماع لظروف طارئة، وقد استعرضت اللجنة موضوع طلب الإحاطة، ونصه أنه في الوقت الذى تنتهج الدولة المصرية استراتيجية جديدة في الحفاظ على الهوية الوطنية المصرية وتعظيم قيمة الآثار والحضارة المصرية العريقة الممتدة من فترة مصر القديمة إلى مصر المسيحية ثم مصر الإسلامية بما تحمله كل مرحلة من مكون هام في الشخصية المصرية المتصلة بأرض مصر الطيبة نجد أن هناك إهمال يقع من وزارة السياحة والآثار على سور الدير الأبيض والأحمر بمدينة سوهاج، ويترك عنايتهم، والحفاظ عليهم إلى أن سقط سور من أهم الآثار في الدير الأبيض في سوهاج يوم 6 يناير 2022 ويسبب جمة مما يفقدنا أثرا تاريخيا ودينيا له قيمة في التراث المصري الأصيل.

وعقب على هذا الأمر، الدكتور أسامة طلعت رئيس قطاع الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية بوزارة السياحة والآثار، موضحا بأن الدير الأبيض مسجل بسوهاج بعداد الآثار الإسلامية والقبطية بالقرار الوزاري رقم 10357 لسنة 1951، وصدر قرار اللجنة الدائمة بجلستها بتاريخ 14/12/2021 بالموافقة على استكمال عمل البعثة جامعة Yale الأمريكية بالدير الأبيض".

وأشار إلى أنه تمت الموافقة على البند الأول من البرنامج والحفاظ على حماية الدار الشمالي والصيانة، والموافقة على أعمال فك وتركيب الأجزاء التي ظهر عليها الميول والتي تمثل الخطورة، وذلك حفاظا على الجدار من الانهيار والسقوط حفاظا على الشكل والطابع الإثرى والأصول المعمارية للأثر، وتم تحرير محضر إثبات حالة بتاريخ 6/1/2022 م بشأن الانهيار الجزئي بالجدار الشمالي لكنيسة الدير الأبيض بغرب سوهاج، وتم عمل تقرير فنى عن حالة الدير الأبيض الأثرى (الجدار الشمالى).