شكرا لقرائتكم خبر عن 9 مستندات ترفق بطلب الحصول على ترخيص وضع إعلان على الطرق.. اعرفها والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - حددت اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الإعلانات على الطرق العامة المستندات التى ترفق مع طلب الحصول على ترخيص بوضع الإعلان أو اللافتة.
- صورة بطاقة الرقم القومي أو جواز السفر.
- مستخرج رسمي من السجل التجاري .
- صورة البطاقة الضريبية.
- صورة شهادة القيد بالغرفة المختصة باتحاد الصناعات المصرية بالنسبة للشركات أو الوكالات المعلنة.
- نسختان من الرسومات الإنشائية التفصيلية بمقياس رسم مناسب للحوامل الخاصة بالإعلان والتركيبات والهياكل وغيرها، والمواد المصنوعة منها وطرق تثبيتها، على أن تكون معتمدة من مهندس نقابى إنشائى.
- نسختان من الرسومات التفصيلية للتركيبات والتوصيلات الكهربائية متى كان الإعلان المطلوب ترخيصه مضيئا، وموضحا به عوامل الأمان، على أن تكون معتمدة من مهندس متخصص.
- سند استغلال موقع الإعلان على أن يكون ساريا طوال مدة الترخيص.
- الموافقات والمستندات والرسوم التى تحددها الجهة المختصة وفقا للقرارات التى يصدرها الجهاز.
- ما يفيد سداد الرسوم التى يحددها رئيس الجهة المختصة وفقا للضوابط التى يضعها الجهاز.
ويجوز للجهة المختصة فى حالة الإعلانات المضيئة، أن تشترط استخدام الطاقة المتجددة.