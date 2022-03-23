شكرا لقرائتكم خبر عن 9 مستندات ترفق بطلب الحصول على ترخيص وضع إعلان على الطرق.. اعرفها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حددت اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الإعلانات على الطرق العامة المستندات التى ترفق مع طلب الحصول على ترخيص بوضع الإعلان أو اللافتة.

ونصت ىالمادة (2) من اللائحة التنفيذية على أن يقدم المعلن أو من يمثله قانونا طلب الحصول على ترخيص بوضع الإعلان أو اللافتة ورقيا أو إلكترونيا، بحسب الأحوال، على النموذج رقم (1) المرافق لهذه اللائحة، مرفقا به المستندات الآتية :

- صورة بطاقة الرقم القومي أو جواز السفر.

- مستخرج رسمي من السجل التجاري .

- صورة البطاقة الضريبية.

- صورة شهادة القيد بالغرفة المختصة باتحاد الصناعات المصرية بالنسبة للشركات أو الوكالات المعلنة.

- نسختان من الرسومات الإنشائية التفصيلية بمقياس رسم مناسب للحوامل الخاصة بالإعلان والتركيبات والهياكل وغيرها، والمواد المصنوعة منها وطرق تثبيتها، على أن تكون معتمدة من مهندس نقابى إنشائى.

- نسختان من الرسومات التفصيلية للتركيبات والتوصيلات الكهربائية متى كان الإعلان المطلوب ترخيصه مضيئا، وموضحا به عوامل الأمان، على أن تكون معتمدة من مهندس متخصص.

- سند استغلال موقع الإعلان على أن يكون ساريا طوال مدة الترخيص.

- الموافقات والمستندات والرسوم التى تحددها الجهة المختصة وفقا للقرارات التى يصدرها الجهاز.

- ما يفيد سداد الرسوم التى يحددها رئيس الجهة المختصة وفقا للضوابط التى يضعها الجهاز.

ويجوز للجهة المختصة فى حالة الإعلانات المضيئة، أن تشترط استخدام الطاقة المتجددة.