شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس "القومى لحقوق الإنسان" تستقبل سفير الدانمارك بالقاهرة لبحث تعزيز التعاون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التقت مشيرة خطاب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، اليوم الثلاثاء، سفير الدنمارك بالقاهرة سفند أولينج، بمقر المجلس، حيث أعرب السفير عن تقديره لدور المجلس باعتباره الآلية المستقلة لحقوق الإنسان.

وناقش الجانبان خلال اللقاء سبل تعزيز التعاون لدعم خطوات الدولة المصرية في سعيها للارتقاء قدمًا بملف حقوق الإنسان، لاسيما في ضوء الفرص التي أتاحها إطلاق الرئيس عبدالفتاح السيسي للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان في سبتمبر الماضى.

جاء اللقاء ضمن سلسلة من اللقاءات التي تجريها السفيرة الدكتورة مشيرة خطاب، حيث استقبلت عدد من سفراء الدول المعتمدين بالقاهرة، لبحث أوجه التعاون المختلفة لدعم منظومة حقوق الإنسان فى مصر.