انطلاق المؤتمر الخامس لطب الأسنان في كفر الشيخ

محمد اسماعيل - القاهرة - كفر الشيخ - إسلام عمار:

أعلن الدكتور أحمد فاضل، نقيب أطباء الأسنان في كفر الشيخ، الثلاثاء، انطلاق المؤتمر الخامس لنقابة أطباء الأسنان "وسط الدلتا"، لمدة 3 أيام، في الفترة من 22 إلى 24 مارس الجاري، بقاعة القوات المسلحة بمدينة كفر الشيخ.

جاء ذلك بحضور اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، ونائبه عمرو البشبيشي، والدكتور أحمد فاضل، نقيب أطباء أسنان كفر الشيخ، وعددًا من نقباء الأطباء بعدد من المحافظات، وعمداء كليات الطب، والجمعيات العلمية، وجمعيات أطباء الاسنان،

وعلى هامش المؤتمر جرى افتتاح معرض أسنان على مساحة 1200 متر بمشاركة 50 شركة، فيما جرى خلال المؤتمر تكريم النقابة اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وعمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، بينما كرم المحافظ عددًا من كبار أطباء الأسنان على مستوى الجمهورية.