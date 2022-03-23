ماكرون يبحث وقف إطلاق نار “محتمل” مع بوتين وزيلينسكي

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 23 مارس 2022 01:13 صباحاً - منذ ساعة واحدة

أجرى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اتصالين هاتفيين مع كل من الرئيس الروسي فلاديمير بوتن ونظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بشأن شروط وقف إطلاق النار المحتمل، بحسب الرئاسة الفرنسية.

وقال البيان إنهم “لم يتوصلوا إلى اتفاق”، لكن ماكرون “لا يزال مقتنعا بضرورة مواصلة جهوده” و”يقف إلى جانب أوكرانيا”.

وأكد الكرملين أن اتصالا هاتفيا بين بوتن وماكرون شهد تبادل وجهات النظر بشأن الوضع في أوكرانيا، بما في ذلك المحادثات بين المفاوضين الروس والأوكرانيين. ولم يذكر تفاصيل أخرى.

وكان الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف قال لشبكة “سي إن إن” إن روسيا لن تستخدم السلاح النووي في سياق الحرب مع أوكرانيا إلا إذا واجهت “تهديدا وجوديا”.

وأضاف بيسكوف “لدينا مفهوم للأمن الداخلي، وهو علني. يمكنكم قراءة كل الأسباب التي تدفع إلى استخدام الأسلحة النووية. لذلك إذا كان هناك تهديد وجودي لبلدنا، فيمكن استخدامها وفقا لمفهومنا”.

ويواجه الجيش الروسي مقاومة غير متوقعة من القوات الأوكرانية منذ اندلاع الحرب في 24 شباط.

وقالت وزارة الدفاع الأميركية إن الجيش الأوكراني الذي ما زال يسيطر على المدن الرئيسية، في وضع سمح له في الأيام الأخيرة بتنفيذ بعض الهجمات المضادة التي مكنته في الجنوب على وجه الخصوص من التقدم على حساب القوات الروسية.