شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل.. سيناتور أمريكي: مرعوب من تنازلات إدارة بايدن لإرضاء إيران والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
حذر السيناتور الأمريكي جيم ريتش، مساء الثلاثاء، من خطورة رفع الحرس الثوري الإيراني من قائمة الإرهاب.
وقال ريتش، في تصريحات صحفية إن صفقة إيران التي يتم التفاوض عليها ستكافئ الإرهابيين، وفقا لـ”العربية”.
وأضاف السيناتور الأمريكي أن التقارير الصادرة من فيينا عن صفقة إيران النووية مقلقة، مضيفا : “مرعوب من التنازلات التي تفكر فيها إدارة بايدن لإرضاء إيران”.
وأكد السيناتور الأمريكي، أن رفع حرس إيران الثوري من قائمة الإرهاب لا يدعم أمن الولايات المتحدة الأمريكية القومي.
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