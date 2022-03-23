شكرا لقرائتكم خبر عن الكرملين: روسيا ستستخدم السلاح النووي في حال وجود تهديد لوجودها والان نبدء بالتفاصيل

جدة - الخليج 365 ـ فريق التحرير:

كشف الكرملين، اليوم الثلاثاء، أن روسيا ستستخدم السلاح النووي في حال وجود تهديد لوجودها.

وفي وقت سابق اليوم الثلاثاء؛ أعلن نائب وزير الخارجية الروسي، أن موسكو تحذر دول الناتو من اتخاذ خطوات متهورة قد تؤدي إلى مزيد من التصعيد.

وأكد أن العلاقة مع الولايات المتحدة على حافة الانقطاع، مشيرًا إلى أن واشنطن لن تؤثر إيجابيًا على أوكرانيا.

وأوضح أنه على الولايات المتحدة التوقف عن خلق تهديدات لروسيا والتأثير على كييف.

يأتي هذا في الوقت الذي كشف فيه مستشار الرئيس الأوكراني، أنه بإمكان حلف الناتو تقييم مخاطر ما تقوم به روسيا والتدخل بشكل أكثر فعالية، مؤكدًا أن روسيا ارتكبت أخطاء فادحة في حربها ضد بلادنا وتقييمها لقدرات الطرفين كانت خاطئة.

وبين أن هناك العديد من القضايا الخلافية مع الروس أبرزها سلامة أراضي الوطن والضمانات الأمنية.