شكرا لقرائتكم خبر عن «الأمم المتحدة» تحذر من غياب عملية سلام حقيقية تنهي الاحتلال الإسرائيلي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - حذر منسق الأمم المتحدة الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط تور وينسلاند من غياب عملية سلام حقيقية تنهي الاحتلال الإسرائيلي ما يعزز تدهور الأوضاع ويقوض الاستقرار في الأرض الفلسطينية المحتلة.

وأعرب تور وينسلاند، خلال إحاطة افتراضية بشأن قرار مجلس الأمن رقم 2334، قدمها مساء الثلاثاء لمجلس الأمن الدولي في جلسته المنعقدة لمناقشة الوضع في الشرق الأوسط، بما في ذلك القضية الفلسطينية، عن الأسف لعدم إحراز تقدم كافٍ في تنفيذ القرار منذ اعتماده في العام 2016، مشيراً إلى استمرار العنف بشكل يومي.

وأكد وينسلاند أنه سيستمر في العمل من أجل الدفع قدما بهذه الجهود، مع نظرائه في اللجنة الرباعية، والشركاء الإقليميين.