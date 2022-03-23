انت الان تتابع خبر برشلونة يجهز عرضه الأخير لأراوخو والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وينتهي عقد أراوخو مع برشلونة، بنهاية الموسم المقبل، لكن النادي يسعى لحسم ملف تجديد عقده مبكرا، في ظل الاهتمام الذي يلقاه من كبار البريميرليج.

وسبق وأن رفض أراوخو عرضا من برشلونة لتجديد عقده، بحجة ضعف الراتب المعروض عليه.



وبحسب صحيفة "سبورت" الكتالونية، فقد قررت إدارة برشلونة تقديم عرض جديد لأراوخو، براتب أكبر، في ظل المستويات المميزة التي يقدمها مع الفريق.

ولفتت الصحيفة، إلى أن هذا العرض لن يكون قابلا للتعديل، بمعنى أنه في حالة رفضه، فلن يحصل أراوخو على عرض جديد.

وأبدت أندية مانشستر يونايتد وتشيلسي اهتماما بضم أراوخو، إضافة إلى باريس سان جيرمان وبايرن ميونخ.