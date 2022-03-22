شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل.. «بلينكن» يبحث مع الناتو ردًا موحدًا ضد روسيا والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: قالت وزارة الخارجية الأمريكية إن أنتوني بلينكن وزير الخارجية، يبحث مع الناتو جهود تحصين الجبهة الشرقية للحلف. وأضافت أن “بلينكن” أكد لأمين عام حلف الناتو الحاجة لرد موحد على الحرب ضد أوكرانيا. وأوضحت “الخارجية” أن “بلينكن” يرحب بالمساعي الجارية لتعزيز قوة ردع حلف الناتو ودفاعاته. وأشارت إلى أن وزير الخارجية أكد لأمين عام الناتو التزام بلاده الثابت بسيادة أوكرانيا.

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