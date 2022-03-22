شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو لأول مرة.. لحظة إطلاق صاروخ روسي مضاد للسفن على أهداف برية أوكرانية والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

نشرت وسائل إعلام روسية مقطع فيديو، يرصد لأول مرة استخدام الجيش الروسي، منظومة “باستيون” الساحلية الصاروخية ضد الأهداف البرية في أوكرانيا.

وتخصص هذه المنظومة “باستيون” عادة لتدمير السفن الحربية، لكنه تم استخدامها في ضرب أهداف برية أوكرانية.

وأفاد المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة الروسية، إيجور كوناشينكوف، أن صواريخ “باستيون”، استهدفت مركز الاستطلاع اللاسلكي واللاسلكي الفني، التابع للقوات المسلحة الأوكرانية، في محافظة أوديسا.