شكرا لقرائتكم خبر عن «بايدن» يعلن عن جولة أوربية غدًا: «بوتين» سيدفع ثمن أفعاله والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، إنه سيسافر غدا إلى أوروبا للقاء “حلفائنا وشركائنا بعد شهر واحد بالضبط من حرب بوتين الوحشية في أوكرانيا”.
وأضاف في تصريحات عاجلة:
– ستبدأ زيارتي من بلجيكا حيث سألتقي بحلفائنا في الناتو وزعماء مجموعة السبع وقادة الاتحاد الأوروبي
– سنناقش في اجتماعاتنا ببروكسل جهود دعم أوكرانيا وفرض تكاليف باهظة على روسيا
– سنوضح أن الغرب متحد في الدفاع عن الديمقراطية وقد اعتقد بوتين أنه سيقسمنا لكننا أقوى من أي وقت مضى
– أتطلع في زيارتي لبولندا إلى مناقشة الاستجابة للأزمة الإنسانية التي خلقتها روسيا في أوكرانيا
– نقف إلى جانب أوكرانيا وسنواصل ضمان أن يدفع بوتين الثمن على أفعاله
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