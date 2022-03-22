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الإعلان عن حزمة جديدة من العقوبات ضد روسيا هذا الأسبوع

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شكرا لقرائتكم خبر عن الإعلان عن حزمة جديدة من العقوبات ضد روسيا هذا الأسبوع والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال البيت الأبيض اليوم الثلاثاء أن الولايات المتحدة وحلفائها يعتزمون الإعلان قريبا عن " حزمة جديدة من العقوبات" ضد روسيا.

وأوضح مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان أنه سيتم الاعلان عن التحركات العقابية الجديدة أثناء زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى أوروبا لحضور قمتي الناتو والاتحاد الأوروبي في وقت لاحق هذا الأسبوع.

وأضاف سوليفان " أن أحد العناصر الرئيسية" في الاعلان سيكون تشديد العقوبات الحالية لجعل إمكانية التفاف موسكو عليها أكثر صعوبة.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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