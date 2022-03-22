شكرا لقرائتكم خبر عن الأمم المتحدة تحذر من زيادة حدة الجوع في «هايتي» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - حذر برنامج الأغذية العالمي من أن هايتي تشهد ارتفاعا مستمرا في مستويات الجوع، حيث يعاني العديد من المواطنين بشدة، على الرغم من نجاح المساعدات الإنسانية في تجنب وقوع كارثة. وأوضح البرنامج في بيان صحفي اليوم أن 4.5 ملايين شخص في هايتي يعانون من مستويات عالية من انعدام الأمن الغذائي الحاد، مفيداً أن من أسباب ارتفاع الجوع هو انخفاض المساعدات الغذائية الإنسانية عما كان متوقعا، فضلا عن استمرار التداعيات الناجمة عن الزلزال الذي ضرب البلاد في أغسطس من العام الماضي. وجدد التحذير من أنه من المرجح أن تؤثر الأزمة بشكل كبير على الفئات الضعيفة في الدولة الجزرية التي تعتمد بشدة على الاستيراد. وأشار برنامج الأغذية العالمي، إلى أن حدوث تحسن في مناطق في جنوب هايتي، يعزى إلى استمرار المساعدة الغذائية في أعقاب الزلزال الذي وقع العام الماضي.