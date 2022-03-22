السامرائي يلتقي قادة الإطار التنسيقي.. هذا ما بحثوه

وقال مكتب السامرائي في بيان، إن الاخير "استقبل في بغداد اليوم الثلاثاء قادة الإطار التنسيقي، كل من نوري المالكي وهادي العامري، وممثل حزب الفضيلة عبد السادة الفريجي، وناقش اللقاء اخر المستجدات والاوضاع السياسية في البلاد، بالإضافة الى الحديث عن الحوارات التي تجريها الاطراف السياسية مع الكتل الاخرى للوصول الى انفراج سياسي يسهل تشكيل الحكومة بأسرع وقت".

وأكد السامرائي بحسب البيان "حرص تحالف عزم على ادامة التواصل مع كل الاطراف للخروج من الازمة الحالية"، مشدداً على ان "تكون الحكومة القادمة بالمواصفات المطلوبة، لتكون مشروع خلاص للشعب العراقي الذي يعاني من غياب ابسط حقوقه، ويضع آماله في نجاح حركة التغيير".

من جانبه اوضح المالكي بحسب البيان أن "باب الحوارات لم يغلق في سبيل تجاوز الازمة ودعم ما يطمح اليه المواطن من ارجاع سعر صرف الدولار، وتقديم الخدمات التي ينتظرها المواطن"، مضيفاً "سنبقى على ذلك للحصول على الاستحقاق الدستوري للكتل الفائزة".



كما دعا العامري وفقاً للبيان الى "الوقوف على حجم التحديات التي تواجه الحكومة القادمة"، مؤكداً سعيه الى "حلحلة الانغلاق السياسي وتوحيد الرؤى للوصول الى تشكيل حكومة قادر على انهاء معاناة المواطن".