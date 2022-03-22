انت الان تتابع خبر الناتو يعلن الرد على روسيا والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - أعلن حلف شمال الأطلسي "الناتو" عن الرد على روسيا بتعزيز تواجده الدفاعي في الجزء الشرقي من دول الحلف.
وقالت المتحدثة باسم "الناتو"، أوانا لونجيسكو: "نحن نواجه حقيقة جديدة لأمننا بسبب الغزو الروسي غير القانوني لأوكرانيا"، على حد قولها.
وأضافت: "ردا على ذلك، عزز الناتو وجوده الدفاعي في الجزء الشرقي من الحلف بمزيد من القوات والطائرات والسفن"، مشيرة إلى كيفية انتشار العتاد العسكري في الجزء الشرقي من دول الحلف عبر صورة توضيحية.