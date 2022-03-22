الناتو يعلن الرد على روسيا

وأضافت: "ردا على ذلك، عزز الناتو وجوده الدفاعي في الجزء الشرقي من الحلف بمزيد من القوات والطائرات والسفن"، مشيرة إلى كيفية انتشار العتاد العسكري في الجزء الشرقي من دول الحلف عبر صورة توضيحية.

بغداد - ياسين صفوان - أعلن حلف شمال الأطلسي "الناتو" عن الرد على روسيا بتعزيز تواجده الدفاعي في الجزء الشرقي من دول الحلف.

محمد يوسف

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