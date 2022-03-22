الشارقة - اميمة ياسر - - شريف الجنيدي

صرح مسئول بريطاني بأن القوات الروسية في أوكرانيا قد يكون لديها ذخيرة وأسلحة تكفي لـ 3 أيام فقط.

وقال المسئول، بحسب ما نقلت عنه صحيفة "الجارديان" البريطانية، إن القوات الروسية لديها مشاكل حقيقية في سلسلة التوريد.

وأشار المسئول إلى أنه من المستبعد أن تشارك بيلاروسيا، الحليف الوثيق لموسكو، بالحرب في أوكرانيا.

وأشارت الصحيفة إلى أن قادة عسكريون أوكرانيون زعموا بأن القوات الروسية تمتلك حالياً وقود وطعام وذخيرة تكفي لـ 3 أيام فقط، وذلك بعد انهيار سلسلة التوريد الخاصة بها.

ولفتت إلى أن المسئولون الغربيون وصفوا ادعاءات النقص الكبير بأنها "معقولة"، بالرغم من إعلانهم عدم تمكنهم من تأكيد هذه المعلومات.

كما أشارت الصحيفة إلى التقرير الصادر عن القوات المسلحة الأوكرانية والذي يتوافق مع الأدلة على أن التقدم الروسي قد توقف، وأنهم عادوا إلى استخدام الهجمات المدفعية.

وفي السياق ذاته، قال مسئول في البنتاجون إن هناك مشكلات في الروح المعنوية بين القوات الروسية لعدة أسباب، منها نقص الغذاء والوقود، فضلاً نقص معدات التدفئة.

وفي وقت سابق اليوم الثلاثاء، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، تدمير 236 طائرة مسيرة و185 نظاماً صاروخياً و1547 دبابة أوكرانية منذ بدء الحرب، إضافة إلى تدمير 137 منشأة عسكرية أوكرانية، بما في ذلك نقاط مراقبة ومراكز اتصال.

وصرح المتحدث الرسمي باسم الوزارة، إيجور كوناشينكوف، بأن من بين المنشآت التي تم قصفها منظومتي إطلاق صواريخ متعددة، ونظاماً صاروخياً مضاداً للطائرات، و8 مستودعات صواريخ، تحتوي على أسلحة وذخيرة مدفعية، و101 مكان تخزين عتاد عسكري.

واستدعت العملية العسكرية الروسية، التي تم إطلاقها في الـ 27 من فبراير الماضي، استنفاراً أمنياً غير مسبوق في أوروبا، فيما تضافرت كافة الدول الغربية لدعم أوكرانيا بالسلاح والمساعدات الإنسانية.

وقرر الغرب فرض عقوبات قاسية على الروس، طالت العديد من القطاعات والشركات، والمصارف، فضلاً عن رجال الأعمال والأثرياء، والسياسيين والنواب.