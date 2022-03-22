الجلالة تستقبل وفد المركز الثقافي البريطاني لمناقشة التعاون (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - السويس - حسام الدين أحمد:

استقبل الدكتور محمد الشناوي القائم بأعمال رئيس جامعة الجلالة، والدكتور طارق أبو المعاطي القائم بأعمال نائب رئيس الجامعة للشئون الأكاديمية، وفدًا من المركز الثقافي البريطاني وممثلاً عن السفارة البريطانية بالقاهرة، وذلك لمناقشة وتعزيز التعاون العلمي والثقافي المشترك.

ضم الوفد إليزابيث وايت رئيس المركز الثقافي البريطاني، وروث كوكس نائب رئيس المركز، وجيمس توول ممثل السفارة البريطانية، والبروفيسور جون مكجفرن مستشار المركز الثقافي البريطاني للتعليم العالي. وكان في استقبالهم مع الدكتور الشناوي الدكتور علي صبور، أمين مجلس أمناء جامعة الجلالة، وممثلين من العمداء ومديري البرامج وأعضاء هيئة التدريس بالجامعة.

رحب الدكتور محمد الشناوي بالضيوف وقدم عرضًا توضيحيًا عن رؤية وأهداف جامعة الجلالة ضمن المشروع القومي للجامعات الأهلية الجديدة، التي جرى إنشائها بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، ورعاية الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

وقال الدكتور طارق أبوالمعاطي إن جامعة الجلالة تهدف إلى إعداد جيل متميز من الخريجين، قادر على المنافسة في سوق العمل العالمي من خلال برامج دراسية متميزة تخدم رؤية مصر 2030.

وأشار إلى أن الجامعة تمثل امتداداً للعاصمة الإدارية الجديدة، خاصة بعد إنشاء مشروع المونوريل الجديد، مما يجعلها منطقة جذب سياحي وتعليمي في ذات الوقت.

وأضاف أبو المعاطي، أن جامعة الجلالة تضم أيضا 4 مشاريع عملاقة؛ منها مستشفى الجلالة الجامعي الذي سيخدم منطقة خليج السويس والبحر الأحمر، ومركز وقاعة مؤتمرات كبرى لاستقبال المؤتمرات والمنتديات الدولية والاقليمية، بالإضافة إلى سكن جامعي فندقي.

وخلال الزيارة اجتمع الوفد بأعضاء لجنة التخطيط الاستراتيجي لجامعة الجلالة برئاسة الدكتورة رانيا نخيل، والتي عرضت خطة اللجنة وأهدافها، في ظل التعاون المشترك مع المركز الثقافي البريطاني، وذلك لبدء الانتقال من مرحلة التخطيط إلى مرحلة التنفيذ.