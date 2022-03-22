باليوم والتاريخ.. ننشر الإجازات الرسمية في شهر رمضان (11 يوما)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

أيام قليلة ويبدأ شهر رمضان المبارك 1443، بعد أن أعلن خبراء الفلك أن موعد أول أيام الشهر الكريم سيوافق يوم السبت 2 إبريل 2022، فلكيا.

يبحث المواطنون عن الإجازات الرسمية التي تتعطل فيها المدارس والمصالح الحكومية والبنوك والقطاع العام والخاص خلال الشهر الكريم.

ويستعرض "الخليج 365" مواعيد الإجازات الرسمية خلال الشهر الكريم على النحو التالي:

1- السبت 2 إبريل اليوم الأول من رمضان

2- الجمعة 8 أبريل الموافق 7 رمضان.

3- السبت 9 أبريل الموافق 8 رمضان.

4- الجمعة 14 أبريل الموافق 13 رمضان.

5- السبت 15 أبريل الموافق 14 رمضان.

6- الجمعة 21 أبريل الموافق 20 رمضان.

7- السبت 22 أبريل الموافق 21 رمضان

8- الاثنين 25 أبريل (عيد تحرير سيناء) الموافق 24 رمضان.

- الاثنين 25 أبريل (شم النسيم) الموافق 24 رمضان.

9- الجمعة 29 أبريل الموافق 28 رمضان.

10- السبت 30 أبريل الموافق 29 رمضان.

11- الأحد 1 مايو (عيد العمال + وقفة عيد الفطر) الموافق 30 رمضان.​