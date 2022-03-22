بوتين يكثف حملته ضد وسائل الإعلام لنشر أخبار الغزو

ذكرت قناة «يورونيوز» الإخبارية الدولية أنها مُنعت من البث في روسيا بسبب تغطيتها لحرب أوكرانيا. وقالت: «ندين بشدة هذا التقييد الذي لا يطاق المفروض على الملايين... في روسيا الذين اعتمدوا علينا للحصول على أخبار محايدة»، مضيفة أن السلطات الروسية أغلقت القناة وحجبت مواقعها على الإنترنت في روسيا.

وبينت أنها قد تتخذ إجراءات قانونية لمواصلة البث بحرية في البلاد. «يورونيوز» تبث في 160 دولة.

وكثف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين حملته على وسائل الإعلام والأفراد الذين فشلوا في اتباع خطه بشأن الحرب الروسية في أوكرانيا، وحظر «فيسبوك» و«تويتر» ووقع مشروع قانون يجرم النشر المتعمد لتقارير «وهمية».

القانون الجديد

وبينت «يورونيوز» أنها رفضت بشدة المزاعم الروسية من أنها تنشر «أخبارًا كاذبة» ويُزعم أنها دعت الروس للاحتجاج على الحرب. وقالت إنها تواجه «تهديدًا غير مقبول بالمسؤولية الجنائية» بسبب القانون الروسي الجديد.

فيما ضغطت القوات الروسية على مناطق أخرى بالقرب من العاصمة وشددت على هجومها على ميناء ماريوبول الجنوبي المحاصر.

لكن هجوم الكرملين البري في أجزاء أخرى من البلاد تقدم ببطء أو لم يتقدم على الإطلاق، وتصدى لهجمات الكر والفر المميتة من قبل الأوكرانيين.

وقالت وزارة الدفاع الأوكرانية، إن القوات الأوكرانية طردت القوات الروسية في ساعة مبكرة من صباح الثلاثاء من ضاحية ماكاريف في كييف بعد معركة شرسة.

ومع ذلك، قالت وزارة الدفاع، إن القوات الروسية كانت قادرة على الاستيلاء جزئيًا على ضواح أخرى في شمال غربي البلاد، مثل بوتشا، وهوستوميل وإيربين التي تعرض بعضها للهجوم تقريبًا منذ الغزو العسكري الروسي قبل شهر تقريبًا.

ضرر واسع

إلى جانب الخسائر البشرية الفادحة، هزت الحرب الإجماع الأمني ​​العالمي بعد الحرب الباردة، وعرضت الإمداد العالمي للمحاصيل الرئيسية بما في ذلك القمح للخطر، وأثارت مخاوف مرارًا وتكرارًا من احتمال وقوع حادث نووي.

وقال وزير الموارد الطبيعية الأوكراني، إن حرائق الغابات بالقرب من محطة تشيرنوبل للطاقة النووية قد تم إخمادها وإن مستويات الإشعاع في المنطقة تقع ضمن المعايير. الحرائق ليست شائعة في المنطقة، لكنها تثير القلق بشأن احتمال إطلاق الإشعاع من تداعيات انفجار 1986 والحريق في المصنع.

تحديثات الغزو:

أثينا، اليونان

ذكر وزير خارجية اليونان، أنه يعتزم مرافقة المساعدات الإنسانية شخصيًا إلى مدينة ماريوبول المحاصرة جنوب أوكرانيا، بالتنسيق مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر.

وارسو، بولندا

قارن الرئيس البولندي سلوك القوات الروسية في أوكرانيا بسلوك قوات SS سيئة السمعة التابعة لأدولف هتلر خلال الحرب العالمية الثانية.

بلجراد، صربيا

قال مسؤول صربي كبير، إن بلجراد لن تفرض عقوبات أو تنضم إلى «الهستيريا» الغربية ضد روسيا بسبب غزوها لأوكرانيا.

موسكو

رفض الكرملين التعليق على تقرير لصحيفة «تابلويد» كبرى عن سقوط ضحايا عسكريين روس في أوكرانيا، حيث ذكرت صحيفة «كومسومولسكايا برافدا» اليومية، الإثنين، أن 9861 جنديا قتلوا في القتال في أوكرانيا وأصيب 16153 آخرون نقلا عن وزارة الدفاع الروسية.

لاهاي، هولندا

جمدت الحكومة الهولندية ما يقرب من 400 مليون يورو (440 مليون دولار) من الأموال المرتبطة بالروس المستهدفة بالعقوبات في أعقاب غزو موسكو لأوكرانيا.

لفيف، أوكرانيا

قال وزير الموارد الطبيعية الأوكراني، إن حرائق الغابات قد أخمدت في منطقة محطة تشيرنوبل للطاقة النووية، الخاضعة لسيطرة القوات الروسية.

روما

حث الرئيس الأوكراني في إيطاليا على تشديد العقوبات ضد روسيا ومصادرة المزيد من الأصول من الرئيس فلاديمير بوتين وحلفائه كوسيلة للضغط على موسكو للتفاوض على إنهاء الحرب.

موسكو

رفض المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف تحذير الرئيس الأمريكي جو بايدن من أن روسيا ربما تخطط لهجوم إلكتروني على الولايات المتحدة.