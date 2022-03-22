1003 أسماء للحوثي تكشفها القائمة السوداء

كشفت قائمة تحتوي على 1003 أسماء للحوثي من الذين استطاعوا التخفي تحت أسماء وكنيات وهمية، وذلك لتحذير الشعب اليمني منهم ومن التعامل معهم.

وبين مصدر خاص عن هذه القائمة السوداء التي تحتوي على أسماء لشخصيات ومناصب من السلالة الهاشمية الكهنوتية ابتداء من القيادات وحتى الصف الأخير، وتكشف للمرة الأولى عن الأسماء الحقيقية والمناصب لتلك القيادات بعد تخفيهم، حيث كانوا يمارسون وراءها أبشع الجرائم بحق أبناء اليمن، وذلك لكي تتضح حقيقة أنهم من السلالة الكهنوتية.

مشيرًا إلى أن منتدى معد كرب القومي هو من أصدر هذه القائمة للتوضيح بهم وكشفهم وعدم التعامل معهم والتحذير منهم.

الإبلاغ المباشر

وقال المصدر إن هذه الوثيقة القومية التي أعدت هي الإصدار الأول لسلسلة من القوائم القادم إصدارها، والمقرر تضمينها كل العناصر والشخصيات والكوادر السلالية الهاشمية الكهنوتية، التي دمرت اليمن.

وأوضح المنتدى أنه عمل على رصد وتوثيق وتحقيق كل بيانات العناصر السلالية الهاشمية الكهنوتية ابتداء من القيادات وحتى الصف الأخير بعد سنوات من تخفيهم، مضيفًا: «إننا نؤكد أن هذا القائمة لن تكون الأخيرة، وأن كل يمني حر سينأى بنفسه عن مساندة هذه العصابة الكهنوتية بأي شكل من الأشكال، ولقد استحدثنا نافذة خاصة للإبلاغ عن أي هاشمي يرتكب أي جرم بحق أي يمني».

وصايا مهمة

أوصى منتدى معد كرب بالتالي:

01 عدم التعاون مع هذه العصابة الإجرامية والسلالة الكهنوتية بأي شكل من الأشكال.

02 دعوة كل يمني إلى التفاعل في عملية الرصد والتعقب والإبلاغ عن أي من هذه العناصر الحوثية الكهنوتية.

03 توصية كافة المنتمين إلى مؤسسات الدولة بعدم الانجرار وراء هذه العصابات، سياسيًا وماليًا وعسكريًا.

04 دعوة قبائل اليمن إلى تجنيب أبنائهم الانجرار والانسياق مع هذه العصابة الإجرامية.

05 مطالبة الحكومة الشرعية والتحالف العربي بإدراج هذه القائمة ضمن قوائم منع السفر لانتهاكات حقوق الإنسان.

06 يحذر من قيام هذه العصابة الكهنوتية بالتزوير في الوثائق الرسمية لإخفاء هوياتها الحقيقية.

07 يحذر من الاختلاط الاجتماعي أو السياسي مع عناصر هذه العصابة.

08 يدعو كافة اليمنيين إلى حفظ ممتلكاتهم وعدم الرضوخ للضغوط التي تقوم بها هذه السلالة.

09 يدعو أبناء الشعب اليمني إلى توعية أبنائهم والأجيال اليمنية الحالية والقادمة بخطر هذه السلالة الكهنوتية.

10 دعوة الباحثين والإعلاميين والكوادر الثقافية والأدبية إلى مضاعفة الجهود في فضح التاريخ السلالي في اليمن.