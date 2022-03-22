تهديد بحجب الثقة يقلق خان

يلقي «خان»، الثلاثاء، خطابًا افتتاحيًا لاجتماع وزراء خارجية دول منظمة التعاون الإسلامي، التي تضمّ 57 عضوًا في «إسلام أباد».
على جدول أعمال هذا الاجتماع، الذي يُعقد تحت عنوان «شراكة من أجل الوحدة والعدالة والتنمية»، نحو 100 إعلان ينبغي المصادقة عليها تتعلق خصوصًا بالمساعدات إلى أفغانستان التي تواجه صعوبات مالية كبيرة.
وأمام جمعية منظمة التعاون الإسلامي، لن يتوانى نجم الكريكيت الباكستاني السابق، الذي يتولى رئاسة الوزراء منذ أغسطس 2018، عن التباهي بأنه جعل الأمم المتحدة تعترف رسميًا بـ«رهاب الإسلام»، وتتخذ الأسبوع الماضي قرارا جعل 15 مارس من كل عام يومًا لمكافحة «الإسلاموفوبيا».
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