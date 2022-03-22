لا ناجين في حطام طائرة بوينج

اصطف عمال الإنقاذ الذين كانوا يجوبون منطقة جبلية نائية في الصين، الثلاثاء، والتذكيرات المؤثرة بـ132 شخصًا يُفترض أنهم فقدوا، بحثًا عن حطام طائرة

ولم يتم العثور على ناجين من بين الركاب البالغ عددهم 123 راكبا وطاقم الطائرة التسعة. وتظهر مقاطع فيديو نشرتها وسائل الإعلام الحكومية الصينية قطعا صغيرة من طائرة بوينج 737-800 متناثرة في منطقة غابات واسعة، بعضها في حقول خضراء، والبعض الآخر في بقع محترقة مع الأرض الخام مكشوفة بعد حرائق مشتعلة في الأشجار.

وذكرت هيئة الإذاعة والتلفزيون الحكومية «سي سي تي في»، أن فرق البحث خططت للعمل طوال الليل باستخدام أيديهم ومختاراتهم وكلابهم البوليسية ومعدات أخرى للبحث عن ناجين.

ولم يكن هناك سوى محافظ ملطخة بالطين والبطاقات المصرفية وبطاقات الهوية الرسمية.

وعورة التضاريس

وقالت «CCTV» ووكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) الرسمية، إن التضاريس شديدة الانحدار والوعرة والحجم الهائل لحقل الحطام يعقد البحث عن الصناديق السوداء التي تحتوي على بيانات الرحلة ومسجلات صوت قمرة القيادة.

وذكرت وسائل إعلام رسمية أنه تم استخدام طائرات من دون طيار للبحث في شظايا الحطام المتناثرة على جانبي الجبل الذي تحطمت فيه الطائرة.

مع تجمع أفراد الأسرة في مطارات الوجهة والمغادرة، ظل سبب سقوط الطائرة من السماء قبل وقت قصير من بدء هبوطها إلى مدينة جوانجزو الواقعة في جنوب الصين، لغزًا.

وقالت شينخوا نقلا عن رجال الإنقاذ، إن الحادث خلف حفرة عميقة في سفح الجبل بحجم ملعب لكرة القدم. وقال تشين ويهاو، الذي رأى الطائرة وهي تتساقط أثناء عمله في مزرعة، لوكالة الأنباء، إنها اصطدمت بفجوة في الجبل حيث لا يعيش أحد.