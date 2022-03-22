بكين: التطوير العسكري لجزر بحر الصين ضمن حقوقنا

ذكرت الصين الثلاثاء أن لديها الحق في تطوير جزر بحر الصين الجنوبي بالشكل الذي تراه مناسبًا، في أعقاب الاتهامات الأمريكية بأنها عسكرة ما لا يقل عن ثلاث جزر على الأقل من عدة جزر شيدتها في الممر المائي المتنازع عليه في انتهاك للالتزام السابق.

وصرح المتحدث باسم وزارة الخارجية وانغ وين بين للصحفيين في إفادة يومية بأن نشر الصين «لمنشآت الدفاع الوطني الضرورية على أراضيها حق لكل دولة ذات سيادة ويتماشى مع القانون الدولي، وهو أمر لا يقبل الشك».

وقال وانغ إن الأنشطة العسكرية الأمريكية في المنطقة تهدف إلى «إثارة الاضطرابات والاستفزازات». «هذا يهدد بشكل خطير سيادة وأمن البلدان الساحلية ويقوض النظام وسلامة الملاحة في بحر الصين الجنوبي».

استعراض القوة

وفي وقت سابق، قال القائد الأمريكي في منطقة المحيطين الهندي والهادئ الأدميرال جون سي أكويلينو إن الصين قامت بتسليح الجزر بأنظمة صواريخ مضادة للسفن ومضادة للطائرات ومعدات ليزر وتشويش وطائرات مقاتلة، في خطوة شديدة العدوانية تهدد جميع الدول العاملة.

وقال إن الأعمال العدائية تتناقض بشكل صارخ مع تأكيدات الرئيس الصيني شي جين بينغ السابقة بأن بكين لن تحول الجزر الاصطناعية في المياه المتنازع عليها إلى قواعد عسكرية. وإن هذه الجهود جزء من استعراض الصين لقوتها العسكرية.

وأوضح لوكالة أسوشييتد برس في مقابلة، مستخدماً الأحرف الأولى من الاسم الرسمي للصين: «أعتقد أننا شهدنا خلال العشرين عامًا الماضية أكبر حشد عسكري منذ الحرب العالمية الثانية من قبل جمهورية الصين الشعبية». لقد طوروا كل قدراتهم وأن حشد الأسلحة يزعزع استقرار المنطقة.

مخزون للأسماك

وتبين الصين أنها أراضيها الخاصة بها فعليًا بحر الصين الجنوبي بأكمله، موطنًا لمخزونات الأسماك والمعادن تحت البحر، إلى جانب الممرات البحرية التي يسافر عبرها ما يقدر بنحو 5 تريليونات دولار من التجارة العالمية كل عام.

وترفض الاعتراف بمطالبات خمس حكومات أخرى ببعض أو كل الممر المائي، ورفضت النتائج التي توصلت إليها محكمة التحكيم المدعومة من الأمم المتحدة والتي أبطلت المطالبات التاريخية الشاملة للصين بموجب اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار.

والجزر التي تم تسليحها بالكامل هي من بين سبع جزر شيدتها الصين في السنوات الأخيرة من خلال تكديس الرمال والخرسانة فوق الشعاب المرجانية.