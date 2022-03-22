جلسة استماع لمرشحة المحكمة العليا

واجهت المرشحة للمحكمة العليا كيتانجي براون جاكسون أسئلة أعضاء مجلس الشيوخ للمرة الأولى، الثلاثاء، حيث يسعى الديمقراطيون للتأكيد بسرعة على القاضية الوحيدة من النساء السود في تاريخ المحكمة، البالغ 233 عامًا.

وبدأ أعضاء مجلس الشيوخ جولات استجواب، مدتها 30 دقيقة، واجهت فيها «جاكسون» نقاطهم المحددة، بما في ذلك اتهامات بعض الجمهوريين بأنها كانت متساهلة للغاية في إصدار الأحكام في القضايا الجنائية.

والخميس، ستستمع اللجنة إلى خبراء قانونيين قبل التصويت النهائي على نقل ترشيحها إلى قاعة مجلس الشيوخ. باستثناء التطورات غير المتوقعة، يأمل الديمقراطيون، الذين يسيطرون على مجلس الشيوخ بأدنى هوامش، في إنهاء تأكيد «جاكسون».

وفي بيانها، الذي كانت مدته 12 دقيقة، لم تذكر «جاكسون» حالات محددة، لكنها أخبرت اللجنة أنها «ستطبق القوانين على وقائع القضية المعروضة عليّ دون خوف أو محاباة، بما يتفق مع قسمي القضائي».

قد اختار الرئيس الأمريكي، جو بايدن، «جاكسون» في فبراير، وفاء لتعهد حملته الانتخابية بترشيح امرأة سوداء للمحكمة العليا للمرة الأولى في التاريخ الأمريكي.