مقتل أربعة إسرائيليين في عملية طعن ودهس في بئر السبع واستشهاد المنفذ

قُتل أربعة إسرائيليين وأصيب ثلاثة بجروح متفاوتة في عملية طعن ودهس في بئر السبع (جنوب)، اليوم الثلاثاء.



وذكرت وسائل إعلام عبرية، من بينها قناة “كان” الرسمية، أن منفذ العملية دهس أولا بمركبته شخصا كان على دراجة نارية ما أدى إلى مقتله، ثم طعن شخصا آخر، وانتقل من موقع الدهس إلى موقعين آخرين حيث طعن أشخاصا آخرين.



وذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن منفذ العملية هو معتقل سابق، يدعى محمد أبو القيعان، من سكان بلدة حورة في النقب، وقد أفرج عنه حديثا.



وأظهرت مقاطع فيديو شخصين يطلقان النار على المنفذ.



وفي أول رد فعل له، أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت الذي عاد لتوه من قمة ثلاثية في مصر جمعته مع الرئيس عبد الفتاح السيسي وولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد متابعته للحادثة.



وقال بينيت في بيان مقتضب إنه “يجري مشاورات مع وزير الأمن العام وقائد الشرطة.



(وكالات)