زيلينسكي: الحرب قد تصنع مجاعات في دول أخرى

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 22 مارس 2022 10:23 مساءً - منذ ساعتين

حذّر رئيس أوكرانيا، فولوديمير زيلينسكي، الثلاثاء، من احتمال أن تؤدي الحرب التي تخوضها بلاده مع روسيا منذ نحو شهر إلى مجاعات في دول أخرى.

وجاءت تصريحات زيلينسكي خلال كلمة ألقاها أمام البرلمان الإيطالي، عبر الفيديو، وفق “رويترز”.

وقال زيلينسكي: “بالنسبة للقوات الروسية، أوكرانيا هي البوابة لأوروبا، التي ترغب في اقتحامها، لكن يجب عدم ترك الفرصة للهمجية”.

وأضاف أن “عواقب الحرب يشعر بها الناس بالفعل في مختلف أرجاء العالم”.

وتابع: “أسوأ شيء سيكون المجاعة التي تقترب من بعض الدول. أوكرانيا كانت دائما واحدة من أكبر مصدري الغذاء، لكن كيف لنا أن نزرع تحت قصف المدفعية الروسية”.

وكانت دول مثل لبنان ومصر واليمن وغيرها تعتمد في السنوات الأخيرة على القمح الأوكراني، وتسببت الحرب في رفع أسعار القمح لعنان السماء فزادت بنسبة 50 بالمئة في الشهر الماضي.

وأوكرانيا هي خامس أكبر مصدّر للقمح في العالم.

وفي الأيام الأخيرة، تتالت إشارات التحذير من جانب أوكرانيا بشأن تصدير القمح وغيره من المحاصيل الزراعية.

وفي إشارة على تضرر إمدادات القمح، كما غيرها من الإمدادات الأوكرانية، أعلنت كييف، الاثنين، أن جميع موانئ البلاد المطلة على البحر الأسود وبحر آزوف ما زالت مغلقة مؤقتا، أمام السفن التي تسعى للدخول أو الخروج.

وقبل ذلك، قال أوليه أوستينكو مستشار الرئيس الأوكراني، إن بلاده قد لا تنتج محاصيل كافية للتصدير إذا تعطلت الزراعة هذا العام.

وبعيد اندلاع الحرب، علق الجيش الأوكراني عمليات الشحن التجارية من موانئ البلاد، مما أثار مخاوف من تعطل الإمدادات من أوكرانيا.