شكرا لقرائتكم خبر عن «جزر المالديف» تدين استهداف المليشيات منشآت اقتصادية ومدنية في المملكة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - دانت حكومة جزر المالديف بشدة هجمات المليشيات الحوثية المتعددة التي تستهدف المنشآت الاقتصادية والبنية التحتية المدنية في المملكة العربية السعودية

وقالت في بيان لها:" إن مثل هذه الأعمال الإرهابية الجبانة التي تستهدف البنية التحتية الاقتصادية الحيوية والمدنيين الأبرياء ، تنتهك بوضوح القانون الدولي وتهدد أمن المملكة والمنطقة، وتعرقل إمدادات الطاقة العالمية"، مجددة تضامنها مع المملكة العربية السعودية ضد من يهدد أمنها ، مؤكدة التزامها الراسخ بمكافحة الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره.