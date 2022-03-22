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«جزر المالديف» تدين استهداف المليشيات منشآت اقتصادية ومدنية في المملكة

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الدمام - شريف احمد - دانت حكومة جزر المالديف بشدة هجمات المليشيات الحوثية المتعددة التي تستهدف المنشآت الاقتصادية والبنية التحتية المدنية في المملكة العربية .

وقالت في بيان لها:" إن مثل هذه الأعمال الإرهابية الجبانة التي تستهدف البنية التحتية الاقتصادية الحيوية والمدنيين الأبرياء ، تنتهك بوضوح القانون الدولي وتهدد أمن المملكة والمنطقة، وتعرقل إمدادات الطاقة العالمية"، مجددة تضامنها مع المملكة العربية السعودية ضد من يهدد أمنها ، مؤكدة التزامها الراسخ بمكافحة الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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