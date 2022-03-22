السعودية تحذر المجتمع الدولي من خطورة تزويد إيران للحوثيين بالصواريخ الباليستية

الرياض: شددت السعودية اليوم الثلاثاء، على أهمية وعي المجتمع الدولي بخطورة استمرار إيران في تزويد الحوثيين بالصواريخ الباليستية والطائرات دون طيار، وأن يضطلع بمسؤوليته في المحافظة على إمدادات الطاقة.

وحث مجلس الوزراء السعودي الذي عقد جلسته بعد ظهر اليوم الثلاثاء برئاسة الملك سلمان بن عبدالعزيز"العالم على الوقوف بحزم ضد ميليشيات الحوثي وردعها عن هجماتها التي تشكل تهديداً مباشراً لأمن الإمدادات في هذه الظروف بالغة الحساسية التي تشهدها أسواق الطاقة العالمية" وفق وكالة الأنباء السعودية

وأوضح وزير الإعلام المكلف الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، في بيانه عقب الجلسة الأسبوعية، أن "مجلس الوزراء السعودي، شدد على ما تضمنه تصريح المصدر المسؤول في وزارة الخارجية، وأن المملكة لن تتحمل مسؤولية أي نقص في إمدادات النفط للأسواق العالمية في ظل الهجمات التي تتعرض لها مواقع إنتاج البترول والغاز ومشتقاتهما في السعودية من مليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، والتي تؤثر على قدرة السعودية الإنتاجية والوفاء بالتزاماتها".

كما تطرق مجلس الوزراء السعودي "إلى أهمية الدور الجوهري لاتفاق أوبك+ في استقرار أسواق النفط".

وكان وزير الخارجية السعودية، الأمير فيصل بن فرحان، جدد في وقت سابق اليوم أيضاً تأكيد ضرورة الضغط على الميليشيات لوقف تهديداتها للملاحة الدولية، معتبراً أن تصعيد الحوثيين يهدد أمن واستقرار المنطقة جميعها.

وأتى ذلك، بعدما أعلنت وزارة الخارجية أمس أن المملكة لن تتحمل مسؤولية أي نقص في إمدادات البترول للأسواق العالمية في ظل الهجمات التي تتعرض لها منشآتها النفطية من الميليشيات الإرهابية.