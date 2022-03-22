انت الان تتابع خبر التحالف العربي يعلن إسقاط صاروخ أطلقه الحوثيون باتجاه جدة والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن بقيادة السعودية، أن الدفاعات الجوية في المملكة اعترضت ودمرت صاروخا بالستيا أطلقته جماعة "أنصار الله" الحوثية من اليمن باتجاه مدينة جدة.
وقال التحالف في بيان له إن "الدفاعات السعودية اعترضت ودمرت صاروخا باليستيا أطلق باتجاه جازان".
وأضاف أن "تصعيد الحوثيين لانتهاكاتها الجسيمة يتعمد إفشال المشاورات اليمنية".
وكان التحالف أعلن الأحد الماضي، عن هجوم نفذه الحوثيون استهدف محطة توزيع المنتجات البترولية التابعة لـ"ارامكو" بجدة.