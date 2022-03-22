التحالف العربي يعلن إسقاط صاروخ أطلقه الحوثيون باتجاه جدة

وقال التحالف في بيان له إن "الدفاعات السعودية اعترضت ودمرت صاروخا باليستيا أطلق باتجاه جازان".

وأضاف أن "تصعيد الحوثيين لانتهاكاتها الجسيمة يتعمد إفشال المشاورات اليمنية".

وكان التحالف أعلن الأحد الماضي، عن هجوم نفذه الحوثيون استهدف محطة توزيع المنتجات البترولية التابعة لـ"ارامكو" بجدة.